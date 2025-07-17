В Петербурге полиция задержала рецидивиста с 15 судимостями, обокравшего пенсионерку на 1 млн рублей

Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

1 сентября 2025 года в полицию Василеостровского района обратилась 87-летняя жительница улицы Наличной. Пенсионерка заявила, что ее помощник по хозяйству – 46-летний мужчина из Псковской области – похитил из квартиры 1 млн рублей и 3 золотых кольца.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Спустя почти год после преступления, 3 августа в 10:00 у дома № 40 по улице Кораблестроителей сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 46-летний житель города Сертолово, за плечами которого значится 15 судимостей за мошенничество и кражи. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино мужчина украл у своей сожительницы ювелирные изделия на 863 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV