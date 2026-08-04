В ДТП на Косыгина пострадали двое детей

Младший мальчик был на велосипеде, старший управлял электросамокатом.

Вечером 3 августа, в 19:53, у дома № 30 по проспекту Косыгина произошло серьезное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 49-летний водитель автомобиля Nissan, двигаясь от улицы Коммуны к проспекту Наставников, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на двух мальчиков.

Пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения (10 и 11 лет). По предварительным данным, они пересекали регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал – младший мальчик был на велосипеде, старший управлял электросамокатом.

В результате столкновения оба ребенка получили травмы различной степени тяжести: младший – повреждения средней тяжести, старший – тяжелые. Очевидцы сообщали, что пострадавших госпитализировали в состоянии разной тяжести, а прибывавшим бригадам скорой помощи и ГИБДД пришлось пробираться через затор.

По факту аварии проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мотоцикл и иномарка столкнулись на Литейном проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти