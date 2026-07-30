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Жительница Хабаровска похитила у женщины сумку в Пулково

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Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу в аэропорту Пулково. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратилась 41-летняя жительница Тюмени, заявившая о пропаже сумки с личными вещами. Потерпевшая оставила ее в уборной. Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей. 

Было установлено, что аксессуар обнаружила и решила отнести к дверям отдела розыска багажа одна из пассажирок. За действиями девушки наблюдала 56-летняя уроженка Хабаровска, которая в результате и забрала сумку себе, а затем улетела в Москву. 

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Торфяновка мужчина обокрал соседа на 10 тыс. рублей. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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