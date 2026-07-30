Жительница Хабаровска похитила у женщины сумку в Пулково

Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу в аэропорту Пулково. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть обратилась 41-летняя жительница Тюмени, заявившая о пропаже сумки с личными вещами. Потерпевшая оставила ее в уборной. Сумму причиненного ущерба оценили в 18,5 тыс. рублей.

Было установлено, что аксессуар обнаружила и решила отнести к дверям отдела розыска багажа одна из пассажирок. За действиями девушки наблюдала 56-летняя уроженка Хабаровска, которая в результате и забрала сумку себе, а затем улетела в Москву.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее на Piter.TV: в поселке Торфяновка мужчина обокрал соседа на 10 тыс. рублей.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО