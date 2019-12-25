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В поселке Торфяновка мужчина обокрал соседа на 10 тыс. рублей
Сегодня, 12:34
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В поселке Торфяновка мужчина обокрал соседа на 10 тыс. рублей

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Имущество изъято, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция раскрыла квартирную кражу в поселке Торфяновка Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД России. 

К правоохранителям 27 июля обратился местный житель, заявивший о похищении телевизора и электроинструмента. По словам мужчины, неизвестный отжал оконную раму и проник в жилище на первом этаже. Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей. 

По подозрению поймали 33-летнего соседа потерпевшего. Имущество изъято, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница почты задержана за кражу из отделения с поджогом в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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