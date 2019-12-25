В поселке Торфяновка мужчина обокрал соседа на 10 тыс. рублей

Имущество изъято, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция раскрыла квартирную кражу в поселке Торфяновка Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД России.

К правоохранителям 27 июля обратился местный житель, заявивший о похищении телевизора и электроинструмента. По словам мужчины, неизвестный отжал оконную раму и проник в жилище на первом этаже. Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей.

По подозрению поймали 33-летнего соседа потерпевшего. Имущество изъято, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудница почты задержана за кражу из отделения с поджогом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV