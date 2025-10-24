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В Татарстане Ford Focus влетел в автобус с детской хоккейной командой

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Последствия аварии с детской хоккейной командой сняли на видео.

Авария произошла в Лаишевском районе на трассе Казань - Оренбург - Боровое Матюшино. Иномарка выехала на встречку и врезалась в автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной версии, водитель Ford Focus допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с маршрутным автобусом Ford. В результате ДТП пострадали четыре ребенка.

Медики госпитализировали пострадавших с различными травмами. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что угрозы их жизни нет.

Судя по кадрам, сделанным на месте ДТП, от удара микроавтобус перевернулся и его оказался занесло в кювет. При этом внешне сильных повреждений у него нет.  У иномарки от удара оказалась снесена практически вся передняя часть и оторвалось колесо.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на трассе в Татарстане легковой автомобиль влетел в трактор, на месте погибли четыре человека.

Видео: прокуратура Татарстана

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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