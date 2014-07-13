Пенсионерка попала под автобус на Комендантской площади

По предварительным данным, женщина переходила дорогу на "красный".

В Петербурге на пешеходном переходе у ТРК "Атмосфера" на Комендантской площади автобус сбил пенсионерку. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу АО "Третий Парк", водитель при повороте не заметил пожилую женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая находилась в слепой зоне. Водитель сразу вызвал специальные службы, отметили в перевозчике. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиженщину госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Водитель автобуса временно отстранен от работы на время проведения служебной проверки. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Фото: Piter.TV