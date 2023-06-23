Петербуржец хотел сократить путь и попал под колёса каршеринга на Муринской дороге

Он с тяжёлыми травмами госпитализирован в больницу.

Пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован после ДТП с каршерингом на Муринской дороге

Подзаголовок: 52-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, за рулём арендованного автомобиля был 20-летний водитель.

Поздним вечером в пятницу, 11 октября, на Муринской дороге в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга. По предварительной информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20-летний водитель сбил 52-летнего пешехода. Мужчина, по предварительным данным, переходил дорогу в неположенном месте — слева направо по ходу движения машины. Он получил тяжёлые травмы, его экстренно госпитализировали.

Фото: PIter.TV