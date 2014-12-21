Кабмин утвердил правила преференций самозанятым на платформах

Постановление чиновников является частью реализации федерального закона о регулировании платформенной экономики в России.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее минимальный объем преференций для самозанятых граждан, которые работают через посреднические цифровые платформы и добровольно принимают участие в программах пенсионного, социального и медицинского страхования. Соответствующие данные опубликовали представители пресс-службы Минэкономразвития. В тексте документа упоминается, что цифровые платформы, такие как маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и различные агрегаторы услуг, обязуются предоставлять партнерам-исполнителям референции в размере не менее 2,9 процентов от их дохода, полученного с использованием понлайн-платформы за предшествующий календарный месяц.

Конкретные виды преференций будут определяться самими российскими платформами. В частности, речь идет о скидках на услуги, снижении комиссионного вознаграждения, рекламных бонусах, компенсация части страховых взносов и прочие формы поощрения. Такое решение позволит операторам гибко адаптировать механизмы поддержки под собственную бизнес-модель, а также не создаст дополнительную фискальную нагрузку на предпринимателя. Первый заместитель главы профильного ведомства Максим Колесников объяснил, что федеральное постановление создает конкретный стимул для самозанятых россиян активнее включаться в систему добровольного страхования.

Устанавливая минимальную планку преференций на уровне 2,9% от месячного заработка партнера-исполнителя, мы, с одной стороны, гарантируем ощутимую выгоду для добросовестных плательщиков взносов, а с другой - сохраняем за платформами свободу в выборе конкретных инструментов поощрения, будь то скидки на логистику или компенсация стоимости платных сервисов. пресс-служба Минэкономразвития

Напомним, что обновленные правила начнут действовать по стране с 1 октября 2026 года и будут применяться до 1 октября 2032 года.

