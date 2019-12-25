Юрист рассказал, может ли работодатель уволить за подработку

Руководитель юридической практики сервиса по поиску работы SuperJob Александр Южалин разъяснил, может ли работодатель уволить сотрудника за подработку и нужно ли ее согласовывать.

Специалист отметил, что российском законодательстве нет официального термина "подработка". Обычно этим словом называют дополнительную работу, которую человек выполняет в свободное от основной занятости время. Форматы могут быть разными: совместительство у того же работодателя, работа в другой компании (по трудовому договору или как самозанятый), а иногда даже сверхурочная занятость или работа в выходные дни. Однако чаще всего под подработкой подразумевают именно работу "на стороне".

Если речь идет о работе на другую компанию в свободное время, то в большинстве случаев согласование не требуется. Это право закреплено в статье 37 Конституции РФ и главе 44 Трудового кодекса РФ.

Однако есть исключения. Например, согласно ст. 276 ТК РФ, руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения уполномоченного органа компании или ее собственника. То есть генеральному директору потребуется согласие владельца компании для трудоустройства по совместительству.

Может ли работодатель уволить за подработку? В большинстве случаев – нет. В Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, а Конституция РФ гарантирует каждому право свободно распоряжаться своим трудом, выбирать род деятельности и профессию. Однако если подработка негативно сказывается на качестве основной работы, работодатель имеет право применить санкции – но не за сам факт подработки, а за результаты труда на основном месте работы.

