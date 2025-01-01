Стало известно, как петербуржцы относятся к безделью

Результаты показали, что для большинства горожан безделье — это прежде всего отдых и расслабление (32%).

22 марта в мире отмечали необычный праздник — День безделья. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работающих жителей Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, как они относятся к этому дню и чем бы хотели заняться в это время.

Результаты показали, что для большинства горожан безделье — это прежде всего отдых и расслабление (32%). Однако восприятие этого явления неоднозначно: 17% понимают его буквально как полное бездействие, 11% считают тунеядством, а 9% ассоциируют исключительно с ленью. Для 8% безделье — это скука, а 7% представляют его как лежание на диване с гаджетами.

Интересно, что идеальный день безделья для петербуржцев выглядит так: 31% предпочитают пассивный отдых дома: просмотр ТВ, сериалов или листание ленты в смартфоне, 18% мечтают просто выспаться и восстановить силы, 16% выбрали бы активный досуг — прогулку или выезд на природу, 13% не представляют отдых без вкусной еды.

Женщины в своих мечтах чаще выбирают прогулки и чтение, тогда как мужчины чаще видят в безделье пустую трату времени. При этом 3 из 10 опрошенных признались, что их идеальный день — это именно пассивный отдых в домашней обстановке.

Несмотря на то что само понятие "безделье" часто несет негативный оттенок, один такой день в году воспринимается скорее как полезная перезагрузка для восстановления энергии.

