Власти Петербурга выкупили у застройщика здание поликлиники на Дальневосточном проспекте

Здесь разместят городскую поликлинику №100 для взрослых и филиал детской поликлиники №62.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, дом 19, корпус 2, строение 1". Как сообщили в Смольном, у застройщика приобретено здание поликлиники для взрослых и детей на 420 посещений в смену. Общая площадь объекта — 8358 квадратных метров.

В нём будет размещена городская поликлиника №100 Невского района. Часть помещений в дальнейшем планируется передать филиалу детской городской поликлиники №62. Во взрослой и детской поликлиниках будут оказывать амбулаторную помощь жителям близлежащих кварталов. Ввод нового медучреждения повысит доступность первичной медико-санитарной помощи для населения Невского района.

Ранее PIter.TV сообщал, что петербургский врач скорой помощи рассказала о своей работе.

Фото: Piter.TV