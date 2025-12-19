Работающим пенсионерам после увольнения выплатят все пропущенные индексации

Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексировались с 2016 по 2024 год, после увольнения получат полную прибавку за все пропущенные годы. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат пояснил, что если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована. Он напомнил, что заморозка индексации для этой категории граждан действовала с 2016 года и была отменена только с 1 января 2025 года.

Кроме того, Нилов уточнил важный нюанс по социальным доплатам. Если неработающий пенсионер получает выплату ниже прожиточного минимума в регионе, ему положена доплата. Однако в период работы это право теряется.

В случае увольнения ему такая доплата возобновляется — до прожиточного минимума. Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Фото: Piter.TV