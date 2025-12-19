Размер МРОТ в Петербурге увеличили почти на 9%

Таким образом, минимальная заработная плата в городе стала почти на 15% выше общероссийского показателя.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Петербурге увеличен до отметки в 31 250 рублей. По сравнению с предыдущим годом повышение составило 2500 рублей, что соответствует росту примерно на 9%, согласно подписанному региональному соглашению в Смольном.

Таким образом, минимальная заработная плата в городе стала почти на 15% выше общероссийского показателя. Помимо этого, с начала текущего года возросла величина прожиточного минимума для работающих горожан, теперь она превышает сумму в 22,5 тысячи рублей.

Рост минимального размера оплаты труда стал возможен благодаря положительной динамике развития региональной экономики. Новое значение МРОТ было утверждено соглашением, подписанным сторонами 11 декабря 2025 года.

