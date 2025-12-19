Тарифы на коммунальные услуги выросли в Ленобласти

Расчеты показывают, что среднестатистическая семья из трех человек, живущая в квартире площадью 54 квадратных метра, получит январскую платежку, превышающую декабрьскую сумму 2025 года на 118 рублей.

В 2026 году плата за жилищно-коммунальные услуги повысится дважды: первое увеличение произойдет с начала года, 1 января. Об этом сообщили в комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Со старта календарного года счета за коммунальные услуги станут выше на 1,7%. Расчеты показывают, что среднестатистическая семья из трех человек, живущая в квартире площадью 54 квадратных метра, получит январскую платежку, превышающую декабрьскую сумму 2025 года на 118 рублей.



Следующее изменение тарифов запланировано на октябрь 2026 года. Тогда плата за коммунальные услуги вырастет гораздо серьезнее — на целых 9,2%. Конкретно, расценки на холодное водоснабжение и водоотведение увеличатся на 9,4%, горячая вода подорожает на 9,8%, теплоэнергия — на 10,3%, а оплата отопления — на 7,5%. Стоимость электроэнергии возрастет в диапазоне от 11% до 11,33%. Цены на вывоз твердых коммунальных отходов вырастут на 9,2%, а природный газ прибавит в цене от 9,32% до 9,51%. Соответственно, сумма ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги для средней семьи из трех человек к октябрю 2026 года увеличится на 749 рублей по сравнению с январем того же года.

Ранее мы сообщили о том, что



Фото: Piter.TV