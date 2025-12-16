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В поселке Синявино девятилетний ребенок выпал из окна

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Пострадавший получил серьезные телесные повреждения, он пока остается в медицинском учреждении.

В Кировском районе Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после падения ребенка из окна. Об этом рассказали в СК РФ. 

Девятилетний мальчик, находясь в квартире дома на улице Кравченко в поселке Синявино, залез на подоконник на втором этаже и выпал. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения, он пока остается в медицинском учреждении. 

Как показывает следственная практика, подобные трагедии с детьми происходят из‑за недосмотра взрослых. СУ СК РФ по Ленобласти обращается к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности детей родителям необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: после гибели подростка в Охте возбудили уголовное дело. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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