После гибели подростка в Охте возбудили уголовное дело

Предварительное следствие установило, что ребенок пошел купаться, не умея плавать.

Следователи Красногвардейского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в реке Охте. Об этом сообщили в СК РФ.

Днем 9 мая на берегу водоема нашли тело подростка 2011 года рождения без признаков насильственной смерти. Предварительное следствие установило, что ребенок пошел купаться, не умея плавать, в результате чего стал тонуть. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Следователи напоминают о мерах безопасного поведения детей на воде, подчеркивая недопустимость игр вблизи водоемов без присмотра взрослых. Особое внимание уделяется правилам поведения на пляжах и в местах массового отдыха у воды, где важно соблюдать установленные ограничения и рекомендации. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что по факту утопления юноши в Колтушском озере возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу