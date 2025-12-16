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После гибели подростка в Охте возбудили уголовное дело
Сегодня, 16:35
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После гибели подростка в Охте возбудили уголовное дело

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Предварительное следствие установило, что ребенок пошел купаться, не умея плавать.

Следователи Красногвардейского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в реке Охте. Об этом сообщили в СК РФ. 

Днем 9 мая на берегу водоема нашли тело подростка 2011 года рождения без признаков насильственной смерти. Предварительное следствие установило, что ребенок пошел купаться, не умея плавать, в результате чего стал тонуть. Сотрудники скорой медицинской помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. 

Следователи напоминают о мерах безопасного поведения детей на воде, подчеркивая недопустимость игр вблизи водоемов без присмотра взрослых. Особое внимание уделяется правилам поведения на пляжах и в местах массового отдыха у воды, где важно соблюдать установленные ограничения и рекомендации. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что по факту утопления юноши в Колтушском озере возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: охта, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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