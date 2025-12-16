По факту утопления юноши в Колтушском озере возбуждено уголовное дело

Назначены необходимые судебные экспертизы.

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после утопления подростка в водоеме. Об этом рассказали в СК РФ.

Накануне возле Колтушского озера в селе Павлово обнаружили тело 16-летнего юноши. По предварительным данным, он утонул. Для выяснения всех обстоятельств на месте работала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя следственного отдела, полицейских и сотрудников МЧС России. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее на Piter.TV: в результате взрыва на территории завода в Калининском районе Петербурга погибли четверо. Двоих мужчин госпитализировали в больницу с различными повреждениями.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти