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В Колтушском озере под Петербургом утонул ребенок
Сегодня, 9:58
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В Колтушском озере под Петербургом утонул ребенок

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На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга.

Спасатели провели поисковые работы в Колтушском озере. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, трагедия произошла 8 июня. 

В ведомство поступило сообщение о то, что в водоеме утонул ребенок. На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Специалисты извлекли тело погибшего из озера и передали полицейским. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов. 

Ранее на Piter.TV: в карьере Кировска 7 июня утонул мужчина. По факту происшествия проводится проверка. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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