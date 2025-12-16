В Колтушском озере под Петербургом утонул ребенок

На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга.

Спасатели провели поисковые работы в Колтушском озере. Как рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, трагедия произошла 8 июня.

В ведомство поступило сообщение о то, что в водоеме утонул ребенок. На месте работал поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Специалисты извлекли тело погибшего из озера и передали полицейским. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.

Ранее на Piter.TV: в карьере Кировска 7 июня утонул мужчина. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти