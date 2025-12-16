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Спасатели провели еще две операции на водных объектах под Петербургом
Сегодня, 10:43
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Спасатели провели еще две операции на водных объектах под Петербургом

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В частности, в карьере Кировска утонул мужчина.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области выезжали на спасательные работы в Кировском и во Всеволожском районах. Об этом сообщили в ведомстве 8 июня. 

Накануне в отряд Шлиссельбурга поступила информация о том, что в карьере Кировска утонул мужчина. Его тело извлекли из водоема и передали полицейским. 

А на озере Меднозаводский разлив сегодня ночью четверо молодых людей не смогли вернуться с острова. Пострадавших оперативно нашли и транспортировали на берег. 

Ранее мы рассказывали о том, что у крепости Орешек на Неве пробило лодку с шестью пассажирами на борту. Ее отбуксировали в Угольную гавань. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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