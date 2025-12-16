Спасатели провели еще две операции на водных объектах под Петербургом

В частности, в карьере Кировска утонул мужчина.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области выезжали на спасательные работы в Кировском и во Всеволожском районах. Об этом сообщили в ведомстве 8 июня.

Накануне в отряд Шлиссельбурга поступила информация о том, что в карьере Кировска утонул мужчина. Его тело извлекли из водоема и передали полицейским.

А на озере Меднозаводский разлив сегодня ночью четверо молодых людей не смогли вернуться с острова. Пострадавших оперативно нашли и транспортировали на берег.

Ранее мы рассказывали о том, что у крепости Орешек на Неве пробило лодку с шестью пассажирами на борту. Ее отбуксировали в Угольную гавань. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти