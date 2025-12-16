Спасатели провели еще две операции на водных объектах под Петербургом

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области выезжали на спасательные работы в Кировском и во Всеволожском районах. Об этом сообщили в ведомстве 8 июня.
Накануне в отряд Шлиссельбурга поступила информация о том, что в карьере Кировска утонул мужчина. Его тело извлекли из водоема и передали полицейским.
А на озере Меднозаводский разлив сегодня ночью четверо молодых людей не смогли вернуться с острова. Пострадавших оперативно нашли и транспортировали на берег.
Ранее мы рассказывали о том, что у крепости Орешек на Неве пробило лодку с шестью пассажирами на борту. Ее отбуксировали в Угольную гавань. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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