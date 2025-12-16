В результате взрыва на территории завода в Калининском районе погибли четверо

Двоих мужчин госпитализировали в больницу с различными повреждениями.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства инцидента на территории завода в Калининском районе. В результате погибли четверо, рассказали в СК РФ.

Накануне сотрудники организации, которые занимались производством и продажей химических продуктов, допустили детонацию вещества и возгорание. Вследствие скончались два человека, среди них – собственник компании. Еще две женщины получили смертельные травмы после обрушения конструкций здания. Двоих мужчин госпитализировали в больницу с различными повреждениями.

Место происшествия осмотрено, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее на Piter.TV: после взрыва газового баллона на проспекте Добролюбова возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу