После взрыва газового баллона на проспекте Добролюбова возбуждено уголовное дело

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства трагедии на проспекте Добролюбова. Напомним, 19 мая на строительной площадке, где возводят комплекс зданий Верховного суда, произошел взрыв газового баллона топливной системы КамАЗа.

По информации СК РФ, в результате погибли двое мужчин, одному была оказана медицинская помощь. Следственный отдел по Петроградскому району возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу