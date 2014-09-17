Природная фотозона: внимание петербуржцев привлекла сирень на набережной Карповки

Набережная реки Карповки в Петербурге превратилась в фотозону под открытым небом. Сирень зацвела и стала источать приятный аромат. Густые кусты привлекли внимание петербуржцев. Накануне ночью там собрались десятки жителей на природную фотосессию. Кадрами делятся корреспонденты Piter.tv.

Как правило цветение сирени в Северной столице начинается в конце апреля и продолжается до конца мая. Насладиться ее красотой можно в разных районах города, в частности, в Ботаническом саду Петра Великого, в Парке Победы, в Летнем саду и в парке Декабристов.

Ранее сообщалось, что на набережной Карповки прошел опен-эйр под открытым небом. Петербуржцы исполняли бачату поздно вечером. Такие события в городе проходят регулярно, присоединиться к ним может любой желающий.

Фото: Piter.tv (Мария Гончарова)