"Танец дарит свободу и эмоции": любители бачаты возвращаются на улицы Петербурга

В Северной столице прошел первый танцевальный опен-эйр после долгого перерыва.

Одно из самых зрелищных летних увлечений петербуржцев возвращается на улицы города. Первых танцоров заметили наши журналисты на набережной реки Карповки. Под открытым небом жители Северной столицы исполняли известный латиноамериканский танец – бачату. В 11 часов вечера пары активно кружились под музыку без оглядки на время и усталость. Корреспондент Piter.tv Мария Гончарова увидела опен-эйр и пообщалась с его представителями.

С приходом теплых майских дней танцоры выходят на набережные и улицы Петербурга. Традиция начала зарождаться в нулевые. Встретить любителей бачаты можно на стрелке Васильевского острова, на Дворцовой площади, на набережных в Петроградском районе и на Крестовском острове. Например, в 2013 это направление даже получило запись в Книге рекордов Гинесса. Тогда под латиноамериканские мотивы кружились сразу 360 человек.

Я начал заниматься этим танцем еще в подростковом возрасте, тогда делал это больше машинально и по указке родителей. Вернулся к нему недавно и понял, что зря игнорировал свои танцевальные умения столько лет. Бачата дарит мне свободу, эмоции, я прокачиваю навыки общения с девушками, да и просто забываю обо всем на свете, включая работу, дела, тревожные новости и многое другое. Антон, житель Санкт-Петербурга

Бачата зародилась в бедных сельских районах Доминиканской Республики в 1960-х годах. Главный инструмент – простая акустическая гитара. Такую музыку называли "песня о горечи": ее исполняли из-за разбитого сердца, а также в моменты тоски и грусти. Долгие годы танец относили к "низшему" классу и считали вульгарным. Однако ситуацию изменил композитор Хуан Луис Герра: он добавил роскошные струнные, изменил тексты и выпустил хиты. В результате из трущоб бачата вышла на международный уровень.

Бачату не просто так называют "социальным танцем": она помогает мне лучше почувствовать не только себя, но и людей, "пощупать" их границы, при этом быть в контакте. И большой бонус – подтянутая фигура и хорошее настроение. Танцевать на улице гораздо драйвовее, потому что нас снимают на видео, не хочется все-таки ударить в грязь лицом перед зрителем. Виктория, житель Санкт-Петербурга

Такие вечеринки, как правило, бесплатные и проходят до октября. Попробовать свои силы получится у любого желающего. Найти объявления можно в группах в Вконтакте. Но если желания танцевать нет, то стоит хотя бы просто наблюдать за тем, как деловитые петербуржцы раскрепощаются в романтичных ритмах Карибских островов. Уличная бачата – это не просто развлечение, а культурный феномен: способ победить хандру, найти новых друзей и насладиться красотой города в движении.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото, видео: Piter.TV (Мария Гончарова)

