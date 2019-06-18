Журналисты Piter.tv рассказали о своих любимых местах в Петербурге

27 мая 1703 года Петр I заложил крепость на Заячьем острове и дал жизнь будущей столице империи. 323 — возраст почтенный: за эти годы здесь появились 5 с половиной миллионов жителей, 2700 улиц, а протяженность всех набережных превысила 150 километров. Город пережил 3 революции, 900 дней блокады и 300 наводнений. И каждый год Северная столица привлекает туристов со всего мира не сухими фактами, а своей душой. О любимых сердцу местах решили рассказать журналисты редакции Piter.tv.

Санкт-Петербург невероятно красив, и в центре города сосредоточено много красоты. Но я не могу сказать, что мне нравится там находиться. Постоянные толпы людей, суета и очереди не дают расслабиться ни на минуту. Поэтому мне нравятся старые петербургские парки. Мои любимые – Московский парк Победы, парки в Пушкине и Павловске. Нравится то, что они совсем не похожи на ухоженные городские скверы. Там уже выросли большие, мощные деревья, нет ощущения "музея под открытым небом". Это скорее лес, но прямо в городе. Именно здесь возникает то самое удивительное чувство единения с природой. Ты забываешь, что находишься в большом шумном мегаполисе. Слышно только ветер и птиц. Я прихожу сюда за тишиной и спокойствием, которых так не хватает в городе. Анастасия Дорофеева, главный редактор Piter.tv

Фото: Piter.tv (Анастасия Дорофеева)

Свердловская набережная Мне всегда были особенно близки петербургские набережные – здесь проще всего почувствовать ритм города. Весной и летом предпочитаю бегать или кататься на велосипеде вдоль Невы. Маршрут обычно начинается со Свердловской набережной, недалеко от моей родной Малой Охты. Несмотря на прохладу воды и удаленность от центра, это место кажется каким-то подлинным, невылощенным. Отсюда открывается шикарный вид на Смольный собор и Большеохтинский мост, который немного напоминает лондонский Тауэр-бридж (особенно с подсветкой). Можно спуститься прямо к воде, встретить петербургских сфинксов, посмотреть на баржи и ощутить атмосферу портового города. Наверное, именно за искренность я люблю это место – даже несмотря на отсутствие благоустройства и совсем не парадную застройку. А еще здесь особенно красивые рассветы и закаты. Елизавета Князева, выпускающий редактор Piter.tv

Фото: Piter.tv (Елизавета Князева)

Набережная Лейтенанта Шмидта Набережная Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове – одно из моих любимых мест в Петербурге, где город будто замедляет свой ритм. Я часто прихожу сюда, когда хочу побыть наедине и просто полюбоваться красотой нашего города. По пути обычно беру чай, включаю музыку и просто иду вдоль Невы. Мне здесь особенно нравится наблюдать за кораблями и катерами в теплое время года, смотреть, как вода меняет свой цвет во время рассветов и закатов. С набережной открывается красивый вид на Исаакиевский собор и исторический центр – в такие моменты ощущаются масштаб и красота Петербурга. Если оглянуться вокруг, можно увидеть большое количество доходных домов, музеев и достопримечательностей, поэтому это место для меня не только про прогулку у воды, но и про возможность провести целый день, заглянув в музей или просто посмотреть по-новому на уже родной нам город. Анастасия Сорокина, корреспондент

Фото: Piter.tv (Анастасия Сорокина)

Литейный проспект 53 Двор Фонтанного дома на Литейном проспекте – это удивительное место, где время словно замирает. Спрятаться от городского шума я прихожу сюда еще со студенческих времен. При входе на стенах можно увидеть бесчисленные цитаты из стихов, рисунки и граффити — петербуржцы создали своеобразный народный памятник. Если пройти внутрь, то можно прогуляться по скверу, зайти в музей и даже поиграть на фортепиано, здесь чувствуется дух Серебряного века: с середины 1920х годов более 30 лет тут жила Анна Ахматова. Мария Гончарова, редактор ленты новостей

Фото: Piter.tv (Мария Гончарова)

Михайловский сквер В 200 метров от шумного Невского располагается утопающий в зелени островок. Деревья закрывают от шума машин, хотя их здесь не так много. С виду этот сквер не отличается от любых других, но магия начинается ночью. Тусклые фонари мягко освещают листву, иногда можно услышать и уличных музыкантов. Но самое главное — памятник Пушкину. Я с юности пишу стихи и вид Александра Сергеевича вдохновлял меня всегда. А силуэт в полумраке особенно. Когда я только переехала в Петербург, окна съемной квартиры как раз выходили на этот сквер. Поэтому помимо вдохновляющего вида, меня захватывает и ностальгия. Вдобавок мой любимый канал Грибоедова под боком, а захочется погрузиться в шум — достаточно пройти 200 метров и снова оказаться на Невском проспекте. Дария Захарова, корреспондент

Фото: Piter.tv (Дария Захарова)

Каким бы заезженным ни был Невский, без него никуда. Я люблю начинать прогулку от Адмиралтейства и медленно идти к Восстания, обязательно заглядывая во все арки и проходные дворы. К слову, здесь всё смешалось: торопливые офисные работники утром, неторопливые туристы с навигаторами вечером и запах свежих пончиков из культовой "Пышечной". Елена Шинкарук, редактор ленты новостей

Фото: Piter.tv

Одно из первых мест Петербурга, которое я открыл для себя после переезда, это Дом книги на Невском. Люблю побродить по магазину, посмотреть на обложки и повыбирать, что же я буду читать дальше. Большинству в первую очередь в голову придут "Подписные издания", но лично мне здесь ближе набор представленных книг. Несколько этажей полок, где можно найти даже какие-то редкие зарубежные издания. В дни, когда хочется бесцельно погулять по центру и отдохнуть — Дом Книги — обязательное место для посещения.



Дмитрий Бутырин, оператор

