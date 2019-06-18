В МИД назвали условия вывода войск из Приднестровья

Алексей Полищук прокомментировал слова Каи Каллас о переговорах ЕС с Россией.

Для обсуждения вывода российских войск с территории Приднестровья требуется добиться подвижек в урегулировании регионального конфликта в Молдавии, а до этого еще далеко. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился директор Второго департамента стран СНГ при внешнеполитическом ведомстве России Алексей Полищук. Отечественный дипломат прокомментировал слова главы верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Каи Каллас о том, что в ходе мирных переговоров по Украине должен подниматься и вопрос вывода российских военных с территории Приднестровья.

Для постановки в практическую плоскость вопроса о выводе российских войск необходимо продвижение стоящего на месте процесса приднестровского урегулирования.. Российские военные выполняют в Приднестровье две функции – миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен. Алексей Полищук, дипломат

Напомним, что 60 процентов жителей Приднестровья составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского Союза. Население переживало о том, что на волне национализма Кишинев присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, непризнанный регион стал фактически неподконтрольной для Молдавии территорией.

В МИД заявили о бездоказательности обвинений Молдавии из-за повреждения ЛЭП.

Фото: Piter.tv