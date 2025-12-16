Умер известный американский комик Ронни Шелл

Шелла называли "самым медленно восходящим комиком США"

Американский комик Ронни Шелл скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса на 95-м году жизни. Об этом сообщил портал Page Six.

Юморист ушел из жизни естественной смертью. За несколько недель до этого его госпитализировали после падения. В последние минуты жизни рядом с ним находился его сын Грегори.

Благодаря карьере, которая развивалась без резких скачков, Шелла часто называли "самым медленно восходящим комиком США". При этом Ронни проявлял исключительную выносливость, комментируя подшучивание коллег по цеху с иронией.

Многие мои коллеги обгоняли меня, в то время, как я, то двигаясь к успеху, то возвращаясь назад Ронни Шелла, комик

Один из ярких эпизодов в жизни комика связан с его уходом из успешного проекта ради собственного шоу, но оно провалилось спустя 26 эпизодов.

Ранее мы сообщали, что комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили на 50 лет въезд на территорию России.

Фото: Magnific