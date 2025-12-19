Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Артист прилетел во "Внуково" из Дубая.

Крупные российские СМИ сообщили о том, что известному комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет. По информации от Telegram-канала SHOT, Нурлану Сабурову запретили въезд в страну на 50 лет. Стенд-ап артист был задержан в аэропорту Внуково, куда пассажир прилетел из Дубая. Авторы материала утверждают, что 34-летний мужчина прилетел в столицу рейсом авиакомпании Fly Dubai. В Эмираты юморист летал на съемку рекламы для автомобильной компании. Во время прохождения паспортного контроля Нурлана Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали ему документ о запрете на въезд в Россию.

До этого Сабуров столкнулся с отменой концертов в российских городах - Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле, Обнинске, Кургане, Рязани. Организаторы мероприятий сослались на "непреодолимые обстоятельства" и пообещали зрителям возврат денег за билеты в течение 180 дней. текст публикации

По сведениям от Telegram-канала "Baza", Нурлану Сабурову могли запретить въезд в Россию в связи с нарушениями миграционного законодательства в прошлом а также критику украинского конфликта. Ожидается, что решение по комику действует с 30 января. Авторы из Telegram-канала Mash уточнили, что артиста остановили на досмотре в воздушной гавани страны и отказали во въезде. По данным информационного агентства "РИА Новости", власти приняли решение по поводу Нурлана Сабурова в национальных интересах по безопасности. Источник в правоохранительных органах объяснил СМИ, что казахстанский комик отмывал денежные средства, заработанные на территории России, через посредников. Также в МВД известно о том, что Нурлан Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей.

