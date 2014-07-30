Актер Мерзликин рассказал, что думает об актерах-коллегах, не поддержавших СВО

По его словам, в данной ситуации может отвечать только за себя.

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин рассказал, что думает об актерах-коллегах, не поддержавших спецоперацию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Мерзликина, актеры Артур Смольянинов и Анатолий Белый просто ответили на вопрос, который им задали. Он также добавил, что в данной ситуации может отвечать только за себя, а слова его коллег обусловлены их мировоззрением. Мерзликин напомнил о позиции писателя Льва Толстого в романе "Война и мир".

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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи