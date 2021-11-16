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Сабуров рассказал о судьбе шоу "Что было дальше?"

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Последний выпуск шоу вышел в январе 2022 года.

Комик Нурлан Сабуров рассказал о судьбе шоу "Что было дальше?". Об этом он заявил в эфире программы "Тунгi студия". Видео опубликовали на YouTube.

Сабурову задали вопрос о дальнейшей судьбе шоу. Отметим, что последний выпуск "Что было дальше?" вышел в январе 2022 года. По словам комика, новые выпуски обязательно будут. При этом он не уточнил, когда именно шоу продолжится.

Ранее Сабуров заявил, что украинцы ненавистью не могут вызвать сочувствие к себе

Видео: YouTube / Jibek Joly TV

Теги: нурлан сабуров, продолжениеъ, что было дальше
Категории: Лента новостей, Культура,

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