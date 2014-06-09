Он добавил, что отныне у него будут "супер-патриотические выступления".

Стендап-комик Нурлан Сабуров заявил о желании вернуться в Россию. Об этом он рассказал во время своего концерта в Таиланде. Его слова приводит "РИА Новости".

Сабуров выступил в Пхукете. Он со сцены заявил о намерениях продолжить выступать в России. Зал встретил эту реплику аплодисментами. Комик добавил, что отныне у него будут "супер-патриотические выступления".

Напомним, в конце января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной этого стало нарушение со стороны комика миграционного законодательства при получении дохода и игнорирование им задолженности по налогам. Также сообщалось, что в феврале Комитет национальной безопасности Казахстана начал в отношении комика Нурлана Сабурову проверку по обвинению в наемничестве.

Ранее мы сообщали, что Литва запретила въезд рэперу Гио Пике.

Фото: YouTube / Плюшки