Концерт "В ритме танца"

Концерт пройдет 9 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Музыкальное полотно вечера будет выстроено как череда ярких образов – от утонченной вальсовой лирики и стремительных вариаций до колоритных народных и стилизованных танцев. В программе органично сочетаются сочинения основателя оркестра Василия Андреева, произведения русской и зарубежной классики и музыка современных композиторов.

Солисты: Татьяна Костяная (домра пикколо), Александра Ещева (домра малая), Наталья Чурина (домра альт), Рустам Гафаров (балалайка), Мария Гафарова (домра малая). Дирижер – Владимир Фонин.

Фото: pxhere