Луна Феннер перенесла финальную операцию в Петербурге

Семилетняя Луна Феннер перенесла заключительную операцию в петербургской клинике. Врачи сообщили, что вмешательство прошло успешно.

В Санкт Петербурге завершилась финальная операция Луны Феннер, известной как девочка с маской Бэтмена. Хирургическое вмешательство состоялось 22 июля и продолжалось около 6 часов, пишет КП-Петерубрг..

Во время операции специалисты удалили оставшиеся участки невуса и рубцов, а также выполнили реконструкцию тканей лица с использованием заранее подготовленной кожи.

В клинике сообщили, что операция прошла успешно. После ее завершения девочка находилась в реанимации под наблюдением врачей, рядом с ней была мать.

Луна Феннер проходила лечение в Петербурге на протяжении нескольких лет. Из за врожденного крупного невуса на лице ей пришлось перенести несколько операций. Окончательный результат лечения планируют представить на пресс конференции 28 июля.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

Фото: СПбГПМУ