Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий отмену пенсионной реформы и возвращение прежнего возраста выхода на страховую пенсию. Документ также содержит запрет на повышение пенсионного возраста до 2035 года.

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, которым предлагается вернуть прежние параметры пенсионного возраста. Согласно инициативе, женщины смогут выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Авторы документа также предлагают закрепить норму, запрещающую пересматривать установленный пенсионный возраст в сторону увеличения до 1 января 2035 года.

Если законопроект пройдет три чтения в Государственной думе, получит одобрение Совета Федерации и будет подписан Президентом РФ, изменения вступят в силу со дня официального опубликования.

Действующая пенсионная реформа начала реализовываться с 1 января 2019 года. После внесения изменений в законодательство пенсионный возраст был повышен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин при соблюдении установленных условий назначения страховой пенсии по старости.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv