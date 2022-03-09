Семьям с детьми напомнили о выплате до 200 тысяч рублей

Семьи, воспитывающие 2 и более детей, могут оформить новую семейную выплату. Для ее получения необходимо соответствовать установленным требованиям и подать заявление через "Госуслуги" или Социальный фонд.

Депутат муниципального образования поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров напомнил, что с 1 июня родители получили возможность оформить новую семейную выплату.

По его словам, заявление можно подать через портал "Госуслуги" или отделение Социального фонда. Право на выплату имеют семьи с 2 и более детьми, если они соответствуют установленным критериям по уровню дохода и имущественному положению, а также не имеют задолженности по алиментам.

Как отметил Ветров, рассмотрение заявления занимает не более 2 недель. В большинстве случаев размер выплаты составляет от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, однако при соблюдении определенных условий сумма может достигать почти 200 тыс. рублей.

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