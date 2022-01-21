В Госдуме объяснили, какие виды пенсионных выплат увеличат с 1 апреля

Алексей Говырин пояснил, что при индексации на 6,8 процентов пенсия по старости вырастет с первого апреля 8 824 до 9 424 рублей.

Ряд пенсионных выплат на российской территории будет увеличен с 1 апреля 2026 года. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты парламента отметил, что речь идет о государственных, социальных и страховых выплатах населению. Согласно ориентиру от министерства по труду и социальной защите граждан, речь идет о росте на 6,8 процента. Аналогичная сумма указана на официальном сайте Социального фонда, но пока что как проектная. Известно, что финальный коэффициент будет закреплен отдельным постановлением федерального правительства. Однако речь идет о давно устоявшемся порядке, при котором власти в ежегодном режиме индексируют пенсии с 1 апреля на уровень роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Социальная пенсия инвалида I группы с 17 648 до примерно 18 848 рублей. Социальная пенсия ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы с 21 178 до примерно 22 618 рублей. Это ориентировочные суммы до публикации финального коэффициента. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

Для участников Великой Отечественной войны (ВОВ), граждан со знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", военнослужащих-призывников, пострадавших от радиации, космонавтов, пилотов-испытателей и ряда других категорий вырастет государственная пенсия. Кроме этого к апрелю привязана индексация надбавки на уход за гражданами старше 80 лет и дополнительное материальное обеспечение неработающих матерей-героинь.

Напомним, что с текущего года страна возвращает двухэтапную индексаций страховых пенсий. В январе страховые пенсии выросли на 7,6 процента, а стоимость пенсионного коэффициента увеличилась с 145,69 до 156,76 рубля. Таким образом фиксированная выплата составила для человека 9 584,69 рубля. Второй этап предусмотрен именно с 1 апреля. Она затронет только страховую часть, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента.

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.

