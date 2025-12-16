В Госдуме предложили ввести единые правила сокращения рабочего дня в жару

Борис Чернышов сообщил о том, что проблема перестала быть сезонной.

Единые правила сокращения рабочего дня в периоды аномальной жары необходимо установить на российской территории. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал вице-спикер Государственной думы, представляющий партию ЛДПР, Борис Чернышов. Парламентарий из нижней палаты полагает, что при температуре на рабочем месте выше 28,5 градуса продолжительность рабочей смены может быть уменьшена на один час, а если столбит термометра показывает выше 29 градусов - то на два часа. Законодатель уточнил, что впервые выступил с такой инициативой еще в 2023 году. А сейчас на фоне участившихся периодов аномальной жары вопрос условий труда давно "перестал быть сезонным и требует системного решения".

Предлагаю установить понятный и единый для всей страны подход: при температуре воздуха на рабочем месте свыше 28,5 градуса рабочий день сокращать на один час, свыше 29 градусов - на два часа, а при дальнейшем повышении температуры - увеличивать продолжительность такого сокращения. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Политик призвал уделить особое внимание сотрудникам, задействованным в сфере строительства, транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и прочих отраслей, в которых значительная часть работы проходит на открытом воздухе. В условиях экстремальной жары для них возрастают риски ухудшения самочувствия, тепловых ударов и производственного травматизма.

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Фото: Piter.tv