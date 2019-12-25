Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Михаил Мишустин сообщил о прибавках гражданам.

Федеральное правительство России с первого апреля 2026 года проиндексирует на территории страны социальные пенсии. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что прибавка затронет более четырех миллионов граждан. В том числе в эту категорию попадают люди с ограничениями по здоровью, а также лишившиеся кормильца, граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения ему страховой пенсии.

В ходе отчета в Государственной думе на прошлой неделе я подробно говорил о том, что доходы старшего поколения находятся на особом контроле правительства. С 1 января текущего года были увеличены страховые пенсии, вот теперь с 1 апреля проиндексируем социальные пенсии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительно повысятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), участникам добровольческих формирований в Донецкой и Луганской народных республиках, ликвидаторам аварий на Чернобыльской атомной электростанции и другим категориям населения.

Мишустин отметил важность повышения конкурентоспособности транспортных коридоров.

Фото и видео: Правительство России