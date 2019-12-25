Мишустин отметил важность повышения конкурентоспособности транспортных коридоров

Глава кабмина рассказал о важности грузоперевозок для страны.

Повышение глобальной конкурентоспособности международных транспортных коридоров для России является важной целью. Соответствующей информацией поделился со своими заместителями на оперативном совещании кабинета министров премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что такие маршруты важны для осуществления грузовых перевозок в направлении, в первую очередь, наших дружественных государств. Речь идет Закавказье, Африке, Персидском заливе, прикаспийском регионе Юго-Восточной Азии. Чиновник объяснил, что президентом Владимиром Путиным поставлена задача по увеличению перевозки по международным транспортным коридорам в Азово-Черноморском, Восточном и Северо-западном направлениях, по коридору "Север-Юг" и Северному морскому пути к 2030 году не менее чем в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года.

Это, конечно, такая уникальная масштабная работа, которая имеет важнейшее значение для расширения внешней торговли в условиях санкций и в условиях новых вызовов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В Москве считают, что для того, чтобы сохранить устойчивую положительную динамику, важно активизировать все запланированные мероприятия, а также синхронизировать их с новыми национальными проектами, государственными программами и инвестиционными планами со стороны бизнес-индустрии. Для этого чиновники утвердили обновление для дорожной карты по развитию профильной инфраструктуры, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, пунктов пропуска через российскую границу.

Фото: Правительство России