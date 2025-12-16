Термальный комплекс "Термоленд" откроется в ТЦ "ЭкоПарк Мурино" в 2027 году

Площадь будущего объекта составит 10 тысяч квадратных метров. Это будет первый подобный комплекс в Ленинградской области. В Петербурге аналогичный "Термоленд" успешно работает в ТРК "Лето" с 2025 года.

В 2027 году на территории торгового центра "ЭкоПарк Мурино" под Петербургом планируется открыть термальный комплекс "Термоленд". Об этом "Деловому Петербургу" сообщил коммерческий директор компании Steit Роман Стогов. Площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров.

По словам Стогова, это будет первый подобный комплекс в Ленинградской области. В Петербурге аналогичный "Термоленд" был открыт в 2025 году и успешно функционирует до сих пор в ТРК "Лето".

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы за год увеличили спрос на рыбу и безалкогольные напитки.

Фото: unsplash (Alex Tyson)