Петербуржцы за год увеличили спрос на рыбу и безалкогольные напитки

В 2025 году Санкт-Петербург стал регионом с наиболее высоким объёмом продаж охлаждённой рыбы в стране. По данным исследования торговой сети, объём реализации рыбы и морепродуктов увеличился на 50,7%. Наиболее востребованными стали охлаждённая форель, горбуша, сельдь, скумбрия и минтай.

Также отмечен рост интереса к безалкогольной продукции. Продажи безалкогольного вина увеличились на 53,5% в сравнении с 2024 годом. Реализация безалкогольного пива выросла на 21,1%. Эксперты связывают увеличение спроса с распространением тренда на осознанное потребление.

Среди других категорий, показавших рост, выделяются товары для интерьера и кондитерские изделия длительного хранения. Продажи очищенных семян тыквы выросли более чем в семь раз.

По информации аналитиков, первый пик покупательской активности был зафиксирован в марте в период подготовки к праздничным мероприятиям. Второй рост спроса пришёлся на август, когда жители города готовились к началу учебного года. В июне и июле продажи снизились на 5–10% из-за сезона отпусков.

