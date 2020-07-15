Диетолог Соломатина перечислила аналоги красной рыбы и икры

Омега-3 играет важную роль в организме человека: снижают риск заболеваний сердца и сосудов, уменьшают воспалительные процессы, улучшают когнитивную деятельность и поддерживают здоровье нервной системы.

Перед наступлением Нового года красная рыба и икра в российских магазинах могут подорожать на 5-7%, достигнув средней стоимости 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно, заявила доцент кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Светлана Ильяшенко в интервью ТАСС.

Хотя красная рыба и икра остаются популярными праздничными блюдами, их дороговизна заставляет многих искать доступные аналоги.

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина предложила в беседе "Вечернему Санкт-Петербургу" альтернативы традиционным деликатесам, сохранившим схожие вкусы и пользу. Солёную красную рыбу можно заменить такими видами рыб, как скумбрия или сельдь. Из них можно приготовить разнообразные блюда, например, паштеты или запеканки. Вместо традиционной красной рыбы на столе могут появиться сельдь и скумбрия, предварительно запечённые или приготовленные иным способом.

Щучья икра или икра минтая прекрасно заменяют красную икру по вкусу и полезным свойствам. Диетолог рекомендует обратить внимание на качественные имитации икры, изготовленные из желатина с добавлением омега-3 жирных кислот, что повышает их пищевую ценность.

Омега-3 играет важную роль в организме человека: снижают риск заболеваний сердца и сосудов, уменьшают воспалительные процессы, улучшают когнитивную деятельность и поддерживают здоровье нервной системы. Отличными источниками Омега-3 являются скумбрия, сельдь, лен и льняное масло. Красный пигмент, придающий окраску красной рыбе и икре, называется астаксантином. Этот мощный антиоксидант помогает бороться со свободными радикалами, замедляет процессы старения и улучшает состояние кожи и сосудов. Источники астаксантина включают креветки, крабы, морские моллюски и ракообразные.

Помимо Омега-3 и астаксантина, красная рыба и икра содержат высококачественный белок, витамины группы D и микроэлементы, такие как йод. Кальмары обеспечивают организм качественным белком, печень трески и минтая богата витамином D, а морская капуста и экзотический фрукт фейхоа восполняют потребность в йоде.

Фото: Pxhere