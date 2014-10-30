Диетолог Соломатина рассказала о пользе квашеной капусты

В составе квашеной капусты также присутствует тартроновая кислота, препятствующая превращению избыточных углеводов в жировые отложения, что актуально в условиях современной диеты с высоким содержанием сахара и крахмала.

Квашеная капуста традиционно занимает особое место среди осенних закусок россиян и считается источником множества полезных микроэлементов. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина подробно раскрыла преимущества этого продукта изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Соломатина подчеркнула, что квашеная капуста — настоящая находка для здоровья, ведь в ней содержится огромное количество пищевых волокон, играющих ключевую роль в питании нашей микрофлоры кишечника. Поддерживая жизнедеятельность полезных бактерий, капуста благотворно воздействует на иммунитет и общее самочувствие организма.

Диетолог отметила, что важное преимущество квашеного продукта — высокое содержание витамина C, причем в большем количестве, чем в свежем овоще. Витамин C, помимо укрепления иммунитета, улучшает эластичность стенок сосудов, предотвращает воспаления и укрепляет структуру тканей, включая кожу и глазные ткани.

В составе квашеной капусты также присутствует тартроновая кислота, препятствующая превращению избыточных углеводов в жировые отложения, что актуально в условиях современной диеты с высоким содержанием сахара и крахмала. Продукт снижает уровень холестерина и регулирует концентрацию глюкозы в крови, выводя лишний сахар и вредные соединения.

Однако, несмотря на очевидную пользу, Елена Соломатина напомнила, что существуют категории людей, которым стоит осторожно относиться к употреблению квашеной капусты. Особенно осторожными стоит быть тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, гастритом, панкреатитом и иными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как кислая среда продукта способна спровоцировать раздражение слизистой оболочки и обострить симптомы болезни.

Диетолог рекомендовала готовить блюда с добавлением квашеной капусты, подвергая её минимальной тепловой обработке, чтобы минимизировать риски неприятных последствий. Важно помнить и о содержании соли, избыток которой может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая задержки жидкости и повышение артериального давления.

Таким образом, регулярное умеренное употребление квашеной капусты принесет значительную пользу организму большинства здоровых людей, однако людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и нарушениями метаболизма лучше консультироваться с врачом и соблюдать осторожность при включении этого продукта в ежедневный рацион.

