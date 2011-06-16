Диетолог рассказала петербуржцам о пользе сливочного масла

Здоровый человек может спокойно съедать ежедневно около 30 граммов качественного сливочного масла.

Диетолог Елена Соломатина поделилась с читателями газеты "Вечерний Санкт-Петербург" информацией о пользе сливочного масла, содержащего насыщенные жиры и необходимые организму витамины.

Специалист подчеркнула, что содержащийся в продукте холестерин играет важную роль в жизнедеятельности организма. Например, сурфактант, покрывающий лёгкие изнутри, состоит практически полностью из жиров, поэтому исторически людям с заболеваниями дыхательных путей рекомендовывали повышенное потребление жирной пищи.

Соломатина добавила, что жирные кислоты необходимы для синтеза важных гормонов, таких как стероиды и половые гормоны. При приготовлении блюд диетолог рекомендует использовать сливочное масло, предпочтительнее топлёное, поскольку в нём отсутствуют белки и вода, а значит, продукт медленнее подвергается процессу окисления.

Здоровый человек может спокойно съедать ежедневно около 30 граммов качественного сливочного масла, уточнила врач. Оптимальное сочетание — это углеводы вместе с жирами, например, каша с добавлением масла или бутерброд с хлебом и маслом. Важно выбирать цельнозерновой хлеб, чтобы рацион был сбалансированным.

Может ли кока-кола помочь при отравлении: мнение диетолога.

Фото: Pxhere