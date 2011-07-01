Может ли кока-кола помочь при отравлении: мнение диетолога

Известно, что причиной пищевых отравлений являются бактерии и выделяемые ими вредные вещества, которые попадают внутрь организма вместе с пищей.

Современный мир еды богат ресторанами быстрого питания, небольшими кафе и торговыми площадками, поэтому столкнуться с пищевой интоксикацией довольно легко. Такое состояние сопровождается неприятными симптомами, такими как расстройство стула, тошнота, слабость и прочие проявления расстройства желудочно-кишечного тракта.

В подобной ситуации многие медики предлагают выпить популярную сладкую газировку — кока-колу. Насколько эффективна данная рекомендация, разъяснила специалист-диетолог, сотрудник Института экспериментальной медицины и кандидат медицинских наук Наталья Надбитова в беседе "Вечерним Санкт-Петербургом".

Активно размножаясь, микробы поражают слизистые оболочки органов пищеварения, нарушая их нормальное функционирование. Часто причинами заболевания выступают микроорганизмы, живущие в почве, овощах, мясе и птице.

Доктор отметила, что заражение пищевым отравлением не передается от человека человеку. Заражение возникает, если оба съели некачественный продукт. Иногда один из двоих остаётся здоровым даже после употребления одинаковой пищи, поскольку болезнетворные организмы распределены в еде неравномерно. К тому же иммунитет желудочно-кишечного тракта способен самостоятельно справляться с угрозой, эффективность которого различается у разных людей.

Основные реакции организма на отравление — рвота и диарея, позволяющие экстренно избавиться от токсинов и патогенов. Ещё одним опасным последствием интоксикации становится обезвоживание, которое угрожает здоровью.

Надбитова предупредила читателей, что употребление кока-колы при отравлении приносит скорее вред, нежели пользу. Хотя газированный напиток содержит влагу, необходимую организму, он неспособен восстановить баланс потерянных солей-электролитов. Сахар, присутствующий в напитке, помогает поддержать силы, но увеличивает риск усиления диареи, провоцируя процессы брожения в кишечнике.

Ортофосфорная кислота, обеспечивающая вкус напитка, оказывает слабое антибактериальное действие, однако концентрация кислоты недостаточна для эффективного лечения. Из-за раздражения стенок желудка кислотой у больных гастритом может развиться тошнота и изжога.

Кофеин, находящийся в составе напитка, стимулирует кишечную моторику, ускоряя диарею, а пузырьки газа вызывают растяжение желудка, повышая вероятность повторной рвоты и дискомфорта.

Таким образом, польза от употребления колы при отравлении минимальна, а риски перевешивают положительные эффекты. Специалист рекомендует соблюдать питьевой режим, ежедневно выпивая минимум 2–3 литра воды, компотов, морсов и натуральных соков. Если хочется компенсировать потерю микроэлементов, можно приготовить домашний регидратационный раствор, добавив половину чайной ложки соли и одну чайную ложку соды в апельсиновый сок объемом один литр. Получившийся напиток необходимо употреблять по одному стакану каждые 60 минут.

Фото: Pxhere