Беглов назвал блокадный футбол символом неминуемой победы над врагом

Игра стала символом того, что город жив и сражается, несмотря на заявления врага о том, что Ленинград — "город мёртвых".

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с героической датой — 84-й годовщиной блокадного футбольного матча, который состоялся 31 мая 1942 года на стадионе "Динамо". После первой тяжёлой блокадной зимы немецкое командование заявляло, что Ленинград — "город мёртвых". В ответ руководство города и Военный совет Ленинградского фронта решили провести матч, чтобы доказать всему миру силу духа ленинградцев.

На поле встретились "Динамо" и команда Ленинградского металлического завода (из соображений секретности названная командой Н-ского завода). Многих игроков отозвали с фронта и оборонных предприятий. Опасаясь, что у измождённых футболистов не хватит сил на полную игру, решили провести два тайма по 30 минут. "Динамо" победило со счётом 6:0, но проигравших в том матче не было. Для жителей и защитников города, для всей страны он стал символом неминуемой победы.

Запись игры на следующий день транслировали по радио, сообщения напечатали в газетах "Ленинградская правда" и "Смена". Этот матч положил начало спортивным состязаниям в осаждённом Ленинграде. В честь футболистов у стадиона "Динамо" установлен памятник с именами участников легендарной игры. Губернатор подчеркнул, что наш долг — хранить память о каждой странице истории блокадного Ленинграда.

Фото: Telegram / Спикер Бельский

В это воскресенье, 31 мая, на стадионе "Динамо" возложили цветы к памятнику "Футболистам блокадного Ленинграда".

Каждый раз, когда вспоминаешь события мая 1942 года, трудно подобрать слова. В осажденном городе, пережившем страшную блокадную зиму, люди находили в себе силы жить, работать, защищать Ленинград и даже выходить на футбольное поле. Прошло 84 года, но тот блокадный матч для нас — гораздо больше, чем спортивное событие. Он часть стального характера города и его героической памяти. Низкий поклон тем, кто подал всему миру этот пример мужества и силы духа. Вечная слава подвигу героев! Александр Бельский, председатель Законодательного собрания города



