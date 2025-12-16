В Пушкине нашли коробку с живыми изувеченными крысами

Волонтёры оказали животным экстренную помощь, а полиция начала поиск живодёра.

Страшную находку в Отдельном парке Пушкина накануне вечером заметил подросток, гулявший с собакой. Коробка была привязана к дереву, из неё доносился писк. Внутри оказались пять крыс, одна из которых была уже мертва. Выжившие грызуны подверглись жестоким издевательствам: у них зафиксированы ожоги, отрезанные лапы, у одной из крыс в заднем проходе торчал карандаш.

Животных экстренно обезболили и поместили в кислородный бокс. Волонтёры, спасшие животных, сообщили, что на данный момент три грызуна чувствуют себя удовлетворительно, а вот четвёртый ночью начал задыхаться. Однако сейчас его состояние стабилизировалось. Крысе без передних лап обработали раны, дают антибиотики, она уже проявляет аппетит и изучает территорию. Животным ищут новых хозяев.

Фото: Telegram / Фонд Помощи Брошенным Крысам СПб

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция начала проверку по данному факту. Лицо, причастное к издевательствам над животными, разыскивают.

Ранее Piter.TV сообщал. что живодёр, убивший кота на глазах 4-летнего сына во Всеволожске, отправлен в СИЗО на два месяца.

Видео: Telegram / Фонд Помощи Брошенным Крысам СПб