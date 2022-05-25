Роспотребнадзор обязал организации травить крыс в Петербурге

Организациям предписали провести обработку территорий от грызунов в установленные сроки.

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор обязал органы исполнительной власти, управляющие компании и другие организации провести мероприятия по уничтожению крыс на закрепленных территориях. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими необходимую лицензию. Самостоятельное проведение подобных мероприятий не допускается.

Ведомство установило конкретные сроки проведения обработки. С 8 апреля по 31 мая в городе должна пройти так называемая сплошная единовременная дератизация, направленная на сокращение численности грызунов.

Мера призвана улучшить санитарную обстановку и снизить риски распространения инфекций, связанных с присутствием крыс в городской среде.

