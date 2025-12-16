В Пятигорске госпитализировали 50 человек из-за отравления в кафе

В Минздраве по Ставрополью отчитались о новых пострадавших.

Количество госпитализированных граждан в результате массового отравления в кафе на территории Пятигорска в настоящее время составляет 50 человек. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители прес-сслужбы регионального управления Министерства по здравоохранению в Ставропольском крае.

Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания, изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. пресс-служба СК РФ по Ставрополью

Ранее стало известно, что 30 мая глава города Дмитрий Ворошилов уведомил население о вспышке острой кишечной инфекции. Изначально девять пострадавших были госпитализированы. Позже количество пострадавших увеличилось до 36 человек. Среди поступивших в больницу оказались двое детей 14 и 5 лет. Еще пять человек от госпитализации отказались, после чего они были направлены на амбулаторное лечение. Местные власти закрыли точку общественного питания. Роспотребнадзор выявил маркеры сальмонеллы у поступивших пациентов. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Экспертами назначено проведение лабораторных экспертиз.

