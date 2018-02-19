Жительница Подмосковья сообщила о проблеме, с которой столкнулась в поездке во Францию.

ЖительницаМосковской области из Балашихи вместе с друзьями отравилась в популярном столичном кафе Парижа под названием Le New York, который известен аудитории своим с видом на Эйфелеву башню. Подробности пострадавшая рассказала журналистам телеканала "360.ru". Наша соотечественница пояснила, что в марте 2026 года она ужинала во французском заведении, а спустя два часа посетители были "в ужасном состоянии".

В тот день мы больше нигде не ели. Администрация ответила на мой отзыв только обвинениями во лжи и якобы несоответствии данных. Просят предоставить чек, но мы его не забирали, мы ведь не ожидали, что отравимся. сообщение пострадавшей туристки

В результате отравления супруг подруги пострадавшей вызывал скорую помощь, потому что он он сам был в порядке, так как заказал в кафе обычный бургер, в то время как остальные - бургер с блю-чизом.

