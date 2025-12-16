Наемники ВСУ попали в окружение ВС России в Запорожской области и предпочли сдаться в плен.

В ходе разведывательных действий российские военные установили местоположение группы иностранных наемников ВСУ, которая впоследствии сдалась в плен. Об этом сообщило ТАСС.

По данным источника издания, иностранцы попали в окружение. После недолго сопротивления, они приняли решение сложить оружие и выйти к российским бойцам. Он уточнил, что группа иностранных наемников попала в плен, когда находилась на позициях к югу от подконтрольного киевскому режиму города Запорожья.

Воюющие в рядах ВСУ иностранцы неоднократно жаловались на плохие условия в Вооруженных силах Украины. Поэтому сдача в плен стала для них практически единственным шансом сохранить себе жизнь и вернуться домой.

В российских силовых структурах сообщали, что около 30% всего состава иностранных наемников ВСУ сейчас находятся в Харьковской области.

Ранее стало известно, что воюющие на территории Украины иностранные наемники получают в семь раз больше денежного вознаграждения, чем мобилизованные украинцы.

Фото: Freepik